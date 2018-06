Parlamento russo proíbe adoção de crianças Desafiando uma onda de críticas domésticas e internacionais, a Rússia caminha para a proibição da adoção de crianças russas por norte-americanos. A câmara alta do Parlamento votou com unanimidade a favor da medida, que deve se tornar lei com a assinatura do presidente Vladimir Putin. Dias atrás, a câmara baixa já havia aprovado o projeto.