Parlamento tailandês é dissolvido A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, dissolveu nesta segunda-feira a câmara baixa do Parlamento do país e convocou eleições antecipadas, mas a medida não conteve os mais de 150 mil manifestantes que querem retirá-la do cargo, numa das maiores manifestações realizadas no país dos últimos anos.