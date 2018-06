Parlamento tenta escolher presidente italiano em quarta rodada de votação O Parlamento italiano tenta mais uma vez neste sábado eleger o próximo presidente do país. O primeiro-ministro Matteo Renzi pediu aos integrantes do Partido Democrático e aliados do governo que se unam e aprovem sua indicação, o juiz Sergio Mattarella, na rodada de votação, que acontece hoje.