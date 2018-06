Parlamento ucraniano elege político pró-Europa como premiê

KIEV - O Parlamento da Ucrânia nomeou nesta quinta-feira, 27, Arseni Yatseniuk como primeiro-ministro do governo de transição no país. Yatseniuk vai dirigir o país até as eleições presidenciais, programadas para 25 de maio.

O novo premiê pró-Europa reconheceu que a Ucrânia "está à beira do colapso político e econômico", defendeu sua integridade territorial e defendeu a assinatura de um Acordo de Associação com a União Europeia (UE).

A votação para o novo primeiro-ministro ocorreu em meio a tensões crescentes na Crimeia, onde homens armados invadiram edifícios do governo e hastearam uma bandeira russa.

Com 39 anos, Yatseniuk já foi ministro da Economia, chanceler e presidente do Parlamento antes de Yanukovich chegar ao poder e é visto como um reformista tecnocrata que conta com o apoio dos Estados Unidos. Foi aprovado como premiê por 371 dos 450 integrantes do Parlamento./ EFE e AP