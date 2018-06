Parte de shopping desaba na África do Sul

Parte de um shopping center em construção desabou na cidade Tongaat, perto de Durban, na África do Sul, e matou ao menos uma pessoa nesta terça-feira, 19. Outras 26 pessoas feridas foram levadas para hospitais da região com "lesões graves", informou Chris Botha, porta-voz do serviço de emergência da região.

Autoridades estimam que cerca de 50 trabalhadores estejam presos sob escombros. O chefe do Corpo de Bombeiros da região, Mark te Water, disse que está enviado unidades de resgate para o local.

Botha disse à agência South African Press Association, que o número de pessoas que estariam presas no interior do prédio "não é confirmado"./ REUTERS e AGÊNCIA ESTADO