Parte do Paraguai sofre apagão em possível atentado contra torre de energia Cerca de 750 mil pessoas no norte do Paraguai ficaram sem energia elétrica nesta segunda-feira, após uma torre de linhas de transmissão ter sido derrubada em um possível ataque dos rebeldes do Exército do Povo Paraguaio. As cidades afetadas foram San Pedro, Concepción, Amambay e Alto Paraguai.