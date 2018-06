Parte principal da fuselagem do avião da AirAsia é localizada

(Atualizada às 16h10) JACARTA - Uma embarcação militar localizou nesta quarta-feira, 14, a principal parte da fuselagem do avião da AirAsia que caiu em dezembro no litoral da Indonésia, aumentando as esperanças de que sejam encontrados mais corpos das vítimas da tragédia.

A fuselagem, parte do avião onde ficam os pilotos e passageiros, foi localizada a cerca de três quilômetros do local onde a cauda da aeronave foi recuperada, no fundo do mar de Java, disseram autoridades indonésias.

"Um marcador foi colocado no motor. Além do motor está a fuselagem, a asa e muitos destroços", disse Ony Soeryo Wibowo, investigador do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes.

O voo QZ8501 da Indonesia AirAsia perdeu contato com o controle de tráfego aéreo em meio ao mau tempo em 28 de dezembro, com menos da metade de um voo de duas horas entre Surabaya, na Indonésia, e Cingapura. Todas as 162 pessoas a bordo morreram.

Até o momento, 50 corpos foram recuperados no mar de Java, dos quais a maioria foi levada para Surabaya para identificação. Os investigadores acreditam que mais corpos serão achados na fuselagem do avião e mergulhadores irão vasculhar os destroços em busca de corpos na quinta-feira, de acordo com Fransiskus Bambang Soelistyo, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Nesta quarta, investigadores começaram a examinar a caixa-preta com as gravações de voz do cockpit do Airbus A320-200 e esperam descobrir nos próximos dias as primeiras pistas sobre o acidente.

Os mergulhadores recuperaram esta semana as duas caixas-pretas da aeronave, que estavam dentro de destroços do avião no fundo do mar.

Um veículo submarino não tripulado, guiado da fragata cingapuriana MV Swift, conseguiu registrar imagens da parte principal da aeronave e de uma das asas, afirmou o Ministério de Defesa, segundo a emissora Channel NewsAsia. / EFE e REUTERS