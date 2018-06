A AIEA disse no relatório confidencial obtido pela Associated Press que estava pedindo ao Irã explicação completa sobre as partículas. Mas o relatório foi cuidadoso, evitando fazer qualquer sugestão de que o país estava aumentando intencionalmente o nível de seu enriquecimento de urânio. Analistas e diplomatas disseram que a versão do Irã sobre a falha técnica parecia plausível. As informações são da Dow Jones.