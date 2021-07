Partida de beisebol é suspensa nos EUA após ataque a tiros nos arredores do estádio

WASHINGTON — Quatro pessoas foram baleadas em Washington, capital dos Estados Unidos, do lado de fora de um estádio onde era disputado um jogo de beisebol neste sábado. O incidente levou à interrupção imediata da partida, que tinha público de milhares de pessoas, embora a polícia tenha dito que conseguiu conter a ameaça.

A polícia disse no Twitter que "respondeu a um tiroteio que deixou duas pessoas feridas do lado de fora do Nationals Park", no bairro de Navy Yard, no sul de Washington, DC. Pouco depois, na mesma rede social, a corporação relatou que “outras duas vítimas associadas a esse incidente entraram em hospitais da região para receber tratamento de ferimentos a bala”. Não foram revelados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

“(O ataque) está sendo investigado e não parece haver nenhuma ameaça no momento”, acrescentou a nota.

Dois jornalistas da agência France Presse que estavam no jogo disseram que alguns espectadores correram para a saída do estádio ao ouvir os tiros, enquanto outros permaneceram em seus lugares, seguindo a recomendação passada pelo locutor. Os jogadores saíram de campo e o jogo foi interrompido depois que uma dúzia ou mais de tiros foram ouvidos.

Nas redes sociais, torcedores compartilharam vídeos do que supostamente é o estádio sendo abandonado às pressas após os disparos.

Fans were evacuated from Nationals Park Saturday night after a shooting occurred outside the stadium. Footage shows people rushing to leave the stadium, and the game has been suspended. https://t.co/HE4P1BXHsj pic.twitter.com/Pv0mRYiDqX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2021

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2 — Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18, 2021

You could hear what are believed to be gun shots on the Nationals broadcast just as the top of the sixth inning ended around 9:30 PM ET pic.twitter.com/IJC5eJHOFL — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 18, 2021

Vários carros da polícia foram vistos na rua e sirenes soaram enquanto a multidão que comparecia ao jogo do Washington Nationals contra o San Diego Padres era convidada a deixar o estádio. Minutos após o incidente, o perfil oficial do Washington Nationals publicou um tweet encorajando os torcedores a abandonarem o local./AFP