Partida de Kerry complica negociações com Irã As negociações entre as potências ocidentais e o Irã sobre o programa nuclear do país asiático se tornaram incertas neste sábado, após o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, anunciar que deixará Genebra mais cedo do que o previsto. O representante dos Estados Unidos vai para Londres neste domingo, para se encontrar com o secretário de Relações Exteriores britânico, William Hague, e o primeiro-ministro da Líbia, Ali Zeidan.