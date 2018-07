Partidários de Chávez queimam caminhão Episódios violentos tomaram conta da campanha eleitoral na Venezuela nesta quarta-feira, quando partidários do presidente Hugo Chávez bloquearam uma avenida e um caminhão foi queimado. Ambas as partes trocaram pedradas. Centenas de partidários do mandatário, vestindo camisas vermelhas, bloquearam a avenida perto do aeroporto da cidade de Puerto Cabello. Além do caminhão usado pela campanha do candidato oposicionista Henrique Capriles, uma motocicleta foi incendiada.