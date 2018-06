Partido anti-UE surpreende em eleição britânica O Partido pela Independência do Reino Unido (UKIP) alcançou um resultado histórico nas eleições locais da Grã-Bretanha, realizadas na quinta-feira. O grupo anti-imigração e antieuropeu foi o terceiro mais votado, com 23% dos votos - muito próximo do Partido Conservador, do premiê David Cameron, que obteve 25% dos votos, e do Partido Trabalhista, de oposição, o mais votado, com 29%.