Partido britânico anti-UE conquista assento parlamentar

PRISCILA ARONE, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS E DA DOW JONES NEWSWIRES, Estadão Conteúdo

Mark Reckless é o segundo ex-integrante do Partido Conservador a ser eleito pelo UKIP. Ele conquistou 42% dos votos numa eleição especial realizada em Rochester & Strood, no sul da Inglaterra. O candidato conservador obteve 14,4% dos votos, seguido pelo candidato do Partido Trabalhista, que conseguiu 11,7%. Já o representante do Liberal Democrata, que integra a coalizão de governo, obteve menos de 1% dos votos.

Após ser declarado vencedor, Rekless declarou nesta sexta-feira que o UKIP surgiu como um partido radical que representa as preocupações da classe trabalhadora. Ele provocou a realização do pleito ao renunciar à sua cadeira no Parlamento pelo mesmo distrito eleitoral.

O UKIP é um partido pequeno, que defende a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), e vem ganhando popularidade em todo o país nos últimos anos, principalmente entre a classe trabalhadora, graças a sua mensagem contrária a imigração e inclinações populistas. No mês passado, a legenda conquistou seu primeiro assento no Parlamento quando o Douglas Carswell venceu a eleição na cidade litorânea de Clacton. Carswell deixou o Partido Conservador poucos meses atrás.

Embora o UKIP ainda continue a ser um legenda menor, suas conquistas destacam a intensificação do debate no Reino Unido a respeito da filiação do país à UE, questão que deve figurar entre as mais importantes durante as eleições gerais, marcadas para maio. Cameron prometeu renegociar o relacionamento do Reino Unido com Bruxelas e, se vencer o pleito, realizar um plebiscito sobre se o país deve ou não permanecer na UE. Cameron diz querer que o Reino Unido permaneça numa UE reformulada.