Partido Comunista anuncia nova liderança em novembro Com a expulsão de Bo Xilai do Partido Comunista da China, o foco agora será assegurar uma transição tranquila de uma nova geração de líderes do país, a segunda maior economia do mundo. O Partido Comunista informou neste sábado que anunciará essa nova geração no dia 8 de novembro. O partido está reunido no 18º Congresso Oficial e o governo garantiu que irá "respeitar mais o desejo do povo".