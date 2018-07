Partido Comunista chinês supera 80 milhões de filiados

De acordo com os números divulgados hoje, o número de integrantes chegou no ano passado a 80,27 milhões. Em 2010, o partido ganhou 2 milhões de novos membros em relação ao ano anterior, disse Wang Qinfeng, vice-ministro da legenda, durante entrevista à imprensa concedida em Pequim.

O sistema político chinês é monopartidário. Mais do que uma ideologia, a filiação ao Partido Comunista dá a seus integrantes acesso à elite do poder decisório no país, além de oportunidades de carreira política. Os candidatos à filiação precisam ser indicados por membros que se destaquem pela lealdade ao partido e pelo "bom comportamento".

Segundo os números citados hoje por Wang, cerca de 24 milhões dos integrantes do PC chinês são ligados ao campo, mais de 38% são do sexo feminino e quase um quarto tem menos de 35 anos. As informações são da Associated Press.