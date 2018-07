Partido Comunista filipino anuncia morte de guerrilheiro

O ilegal Partido Comunista das Filipinas disse que Gregório Rosal, conhecido como "camarada Roger", morreu em uma zona de guerrilha no norte do país em 22 de junho. A divulgação da morte foi adiada para que suas filhas fossem informadas. Encontrá-las foi difícil devido às intensas operações militares.

O partido e seu braço armado, o Novo Exército do Povo, lamentaram a morte de Rosal em um comunicado, afirmando que "a vida de serviço dele para a revolução servirá como inspiração para que o povo continue com suas batalhas revolucionárias."

Todas as guerrilhas maoistas farão uma homenagem em 15 de outubro, disse o partido.

Rosal trabalhou como porta-voz entre as décadas de 1980 e 1990, usando computadores, rádios e celulares para levar os comunicados da guerrilha ao povo através de entrevistas nos rádios e TVs. As informações são da Associated Press.