Partido Comunista pede anulação de ajuda à Grécia

No dia 6 de maio, os eleitores gregos negaram uma maioria clara aos dois principais partidos do país, o Socialista (Pasok) e o Nova Democracia, prejudicando os esforços de ambos para implementar as impopulares medidas de austeridades prometidas à União Europeia, ao FMI e ao Banco Central Europeu (BCE) em troca de ? 130 bilhões em ajuda financeira. Mais de 60% dos votos foram para os cinco partidos que haviam feito campanha contra o programa de austeridade.

Neste domingo, antes de reunir-se com a dirigente do KKE, o presidente Papoulias teve um encontro com os líderes dos três partidos mais votados, o Nova Democracia, o Pasok e o radical de esquerda Syriza, mas não conseguiu mediar um acordo para a formação de um novo governo. Caso nenhum acordo seja alcançado, a Grécia poderá ter de realizar novas eleições em junho. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)