Partido Comunista se reúne após expulsão de Xilai e promete mudanças

O Partido Comunista afirmou neste sábado, 29, que vai anunciar uma nova geração de líderes no dia 8 de novembro. Reunidos no 17º Congresso Oficial, o governo garantiu, por meio da imprensa oficial, que terá a responsabilidade de "respeitar mais o desejo do povo".

A China vive "um momento crítico", destacou a imprensa oficial, que falou pela primeira vez sobre a expulsão do político Bo Xilai do Partido Comunista. Ele é acusado de tentar manipular a lei para encobrir o homicídio que sua mulher cometeu; de aceitar suborno e de ter "relações sexuais inapropriadas com diversas mulheres".

"Para a cidadania chinesa, o assunto mais urgente é o desinibido abuso de poder e a corrupção nos altos cargos do governo", disse a agência Xinhua.

O jornal oficial previu "grandes mudanças para a China e no resto do mundo". O país também enfrenta fortes pressões em razão da crise de seus parceiros comerciais.

Líderes da China demonstraram unidade diante das acusações contra Bo Xilai. A sua expulsão do Partido Comunista, no entanto, provocou indignação e protestos entre os simpatizantes da esquerda.

Julgamento

Bo Xilai, um personagem carismático que divergia do apático cenário político chinês, deve enfrentar julgamento e prisão depois de o Partido Comunista ter anunciado sua expulsão na sexta-feira e emitido uma lista de acusações.

Na noite de sábado, líderes se reuniram na sede do Parlamento para a recepção do Dia Nacional, a primeira aparição pública dos legisladores desde a revelação das acusações contra Bo.

O primeiro-ministro, Wen Jiabao, não mencionou Bo ou quaisquer polêmicas em seu discurso para centenas de diplomatas, autoridades e convidados.

"Olhando em frente, estamos cheios de confiança", afirmou Wen no discurso, acrescentando que "nenhum problema nos impedirá de ir em frente".

Os oito outros membros do Comitê de Políticas do Partido Comunista, o mais secreto núcleo do poder do órgão, também participaram.

A queda de Bo desordenou as preparações do partido para sucessão de lideranças e expôs abuso de poder após um ex-chefe de polícia ter buscado abrigo no Consulado norte-americano para revelar que a mulher de Bo, Gu Kailai, tinha assassinado um empresário britânico.

A imprensa estatal tentou dividir as imagens de Bo e da elite do partido, celebrando sua queda como uma vitória da determinação dos comunistas em combater a corrupção.

"Não importa qual é a posição, não importa o quão influente são, qualquer um que violar a disciplina do partido e da lei do Estado será severamente perseguido e punido", afirmou uma autoridade à agência de notícias Xinhua.

"Como uma importante autoridade do partido, Bo Xilai tinha que ser um modelo de obediência à disciplina do partido", afirmou a agência em seu comentário. "Mas, em vez disso, ele monopolizou o poder e se comportou indiferentemente, fazendo o que queria e violando gravemente a disciplina."

Com informações da Reuters e Efe