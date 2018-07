Partido da Hungria quer que país se retire da UE

A União Europeia está ameaçando tomar medidas legais contra a Hungria por causa de uma série de novas leis - aprovadas pela maioria de dois terços do partido Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orban - que ameaça a independência do banco central húngaro, e a autoridade nacional judiciária e de proteção de dados.

Vona disse a um público de cerca de 3 mil partidários que o Jobbik não concorda com as leis aprovadas pelo Fidesz e que a posição da UE era equivalente a uma "declaração de guerra" contra a Hungria. As informações são da Associated Press.