Partido de bloco governista do Japão diz que vai se preparar para votação antecipada O parceiro de coalizão do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse nesta terça-feira que seu partido deve estar preparado para uma possível eleição antecipada, conforme circulavam especulações de que Abe pode juntar um adiamento do impopular aumento do imposto sobre vendas à realização de uma votação antes do previsto.