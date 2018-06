Partido de centro-direita vence eleição parlamentar na Bulgária

SÓFIA - O partido de centro-direita GERB, liderado pelo ex-premiê Boiko Borisov, conquistou 32,58% dos votos e venceu as eleições parlamentares da Bulgária, de acordo com dados da comissão que fiscaliza o pleito. Os búlgaros foram às urnas neste domingo, 26.

Com 89,7% das urnas apuradas, o partido socialista BSP ficou na segunda posição, com 26,8% dos votos. Já aliança ultranacionalista United Patriots teve 9,2%.

Mais dois partidos políticos farão parte do novo parlamento do país dos Bálcãs - o étnico Turkish MRF obteve 8,9% dos votos e o populista Will, 4,1%.

A contagem final deve ser divulgada na terça-feira, 28. / REUTERS