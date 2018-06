Partido de centro-esquerda concorda em negociar coalizão com Merkel

BERLIM - Os partidos conservadores aliados da chanceler Angela Merkel e o Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão), de centro-esquerda, concordaram em iniciar negociações formais sobre um governo de coalizão, disse o presidente do SPD, Sigmar Gabriel, nesta quinta-feira, 17.

Falando após a terceira rodada de conversas exploratórias entre as duas partes, Gabriel disse que as negociações estão previstas para começar na quarta-feira. Membros do partido de Merkel, a União Democrata Cristã, e do aliado da Baviera, a União Social Cristã, confirmaram o acordo.

Se for apoiado por uma convenção do SPD no domingo, o acordo dará início a difíceis negociações nas próximas semanas sobre questões controversas, como a introdução de um salário mínimo geral e uma elevação no imposto sobre os mais ricos. O partido de centro-direita está em uma posição melhor para exigir concessões depois que outro parceiro potencial, o Partido Verde, desistiu de participar de uma eventual coalizão.

Uma aliança entre a União Democrata Cristã, a União Social Cristã e o SPD seria uma reprise da grande coalizão que governou a Alemanha entre 2005 e 2009, também liderada por Merkel. No entanto, a formação dessa coalizão não é um fato dado, pois integrantes do SPD precisam convencer a ala mais cética do partido a apoiar as negociações e, depois, a chegar a um acordo nas próximas semanas.

Os conservadores emergiram como forças dominantes na eleição geral de 22 de setembro na Alemanha, mas precisam de um novo parceiro para uma coalizão, já que os parceiros anteriores, os democratas-livres, não atingiram o patamar mínimo para a representação parlamentar./ REUTERS e DOW JONES