Partido de Chávez vence em 19 dos 23 Estados O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do presidente Hugo Chávez, venceu em pelo menos 19 dos 23 Estados, nas eleições regionais deste domingo, embora o líder de oposição, Henrique Capriles, tenha conseguido a reeleição no Estado de Miranda, o mais importante de todos eles, que abrange Caracas. A oposição também se saiu vitoriosa no Estado de Lara, como informou o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela.