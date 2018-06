Partido de Merkel aprova formalmente acordo de coalizão

Em um conferência em Berlim, os 165 delegados do CDU votaram a favor do acordo de coalizão, com duas abstenções. Ninguém votou contra o acordo, apesar das dúvidas anteriores expressas pela ala econômica do partido e um grupo de seus membros jovens, que argumentavam que o acordo de coalizão apresentava concessões demais para o SPD.

O único obstáculo que resta antes de o próximo governo ser formado é um voto dos 470 mil membros do SPD. O partido CSU, do bloco de Merkel, já votou a favor do acordo no mês passado.

Os membros do SPD têm até quinta-feira para apresentar votos em um referendo, cujos resultado deve ser divulgado nos dias seguintes. Se o SPD aprovar o acordo, o que é amplamente esperado, Merkel deve assumir novamente como chanceler para um novo mandato, na próxima semana. Fonte: Dow Jones Newswires.