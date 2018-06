Partido de Merkel lidera eleição da UE na Alemanha

Os conservadores de centro-direita do partido da chanceler alemã Angela Merkel se consagraram como o partido mais forte das eleições para o Parlamento Europeu, conquistando 36% dos votos na Alemanha, de acordo com pesquisas de boca de urna. O partido euro-céptico Alternativa para Alemanha aparece com 6,5% dos votos, o que lhe daria o direito a seis assentos no Parlamento.

A projeção, anunciada no canal de TV ZDF, foi feita pela companhia de análise eleitoral Forschungsgruppe Wahlen. A pesquisa indica forte apoio para a maioria política na Alemanha nas eleições que já se transformam numa medida do sentimento antieuropeu.

A expectativa é que o partido de Merkel, a União Democrática Cristã, e seu partido irmão consigam 36 assentos no Parlamento, de acordo com a projeção. O partido de centro-esquerda, o Social-Democrata, deve conseguir 27 assentos, com 27,5% dos votos, enquanto dez assentos podem ir para o Partido Verde, três para o Partido Democrático Liberal e oito para o partido de extrema esquerda Die Linke. Outros partidos devem ocupar os outros seis dos 96 assentos do Parlamento Europeu dedicados a Alemanha.

Segundo a pesquisa, o comparecimento às urnas foi de 47% do eleitorado alemão ante 43,3% nas eleições de 2009. Fonte: Dow Jones Newswires.