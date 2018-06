Partido de Merkel sofre derrota histórica em pleito regional alemão

O partido da chanceler (premiê) Angela Merkel sofreu neste domingo uma derrota histórica nas eleições da Renânia do Norte-Vestfália, o Estado mais populoso da Alemanha e um dos mais importantes no cenário político do país.

Resultados preliminares indicam que o CDU, de Merkel, recebeu menos de 26% dos votos, contra 35% na eleição passada. Trata-se do pior desempenho do partido na história do Estado.

Acredita-se que o resultado possa impactar o cenário eleitoral do ano que vem, quando a Alemanha realiza eleições nacionais e Merkel pode tentar um terceiro mandato consecutivo.

A queda no apoio a Merkel está sendo atribuído a vários fatores, entre eles o apoio da chanceler alemã às políticas de disciplina fiscal europeias e aos pacotes de resgate a países endividados, como Grécia e Espanha.

Merkel é considerada a principal defensora das medidas de austeridade de gastos em toda a Europa, e as eleições estaduais estariam colocando sua popularidade à prova.

A mensagem dada nas urnas na Renânia do Norte-Vestfália seria semelhante a de eleitores na França e na Grécia, que na semana passada rejeitaram políticos que defendem a austeridade fiscal.

Coalizão

A Renânia do Norte-Vestfália possui um forte peso no PIB nacional. Historicamente, a política no Estado sempre teve influência no cenário nacional.

O principal vencedor do pleito estadual foi o Social Democrata (SPD) - principal representante da oposição -, com 39% dos votos. É possível que o partido repita sua coalizão com o Partido Verde, que ficou em terceiro colocado na eleição.

Recentemente, o partido de Merkel e o FDP, sigla que integra a coalizão que governa a Alemanha, foram derrotados em eleições no Estado de Schleswig-Holstein. O resultado foi o pior do CDU em 50 anos naquela região.

As eleições da Renânia do Norte-Vestfália foram convocadas em março, depois que a coalizão de governo Estadual formada pelo SPD e pelo Partido Verde quase fracassou na tentativa de aprovar o orçamento estadual.

Apesar disso, a candidata do SPD, Hannelore Kraft, era favorita contra seu rival do CDU, Norbert Roettgen, que é ministro do Meio Ambiente no governo Merkel.

Kraft enfatizou que quer fortalecer comunidades locais que estão em dívida, ao investir em educação e estímulo a empresários. Já Roettgen acusou o SPD de ser fiscalmente irresponsável. Durante a campanha, ele promoveu passeatas com uma "montanha inflável", que representava a dívida enorme do Estado.

O resultado das eleições de domingo não deve alterar o equilíbrio de poder em nível nacional, mas pode sinalizar o começo de uma mudança na política alemã.

Analistas também estão de olho no desempenho do Partido Pirata, uma agremiação política que pede maior transparência e liberdade na internet. O movimento tem ganhado força recentemente na Alemanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.