Partido de Merkel vence disputa regional

O partido da chanceler Angela Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), conseguiu ontem uma vitória apertada na região de Schleswig-Holstein. Os democratas-cristãos obtiveram 30,8% dos votos, ante 30,2% do rival Partido Social-Democrata (SPD). Embora a região não seja das maiores, com 2,2 milhões de habitantes, ela garante ao partido da chanceler o status de primeira força política do norte da Alemanha. Em 2009, a CDU perdeu regiões estratégicas, como Renânia e Baden Württemberg.