Partido de Netanyahu lidera eleições israelenses, diz boca de urna

JERUSALÉM - O partido Likud, do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, lidera nesta terça-feira, 23, as eleições legislativas ainda que sem maioria suficiente para formar governo sozinho, segundo pesquisas de boca de urna.

De direita, o Likud ganharia entre 31 e 33 cadeiras da Knesset (Parlamento), seguido pelo partido Yesh Atid, do centrista Yair Lapid, com entre 16 e 18 cadeiras, segundo as pesquisas, segundo as projeções iniciais de três veículos de comunicação.

Os resultados do Likud, junto com os de seus aliados religiosos de direita, dariam ao bloco pró-Netanyahu 53 ou 54 assentos, segundo estas projeções. A maioria para formar o governo é de 61 assentos. Os partidos contrários a Netanyahu teriam 59 cadeiras.

O primeiro-ministro poderia, no entanto, formar uma coalizão majoritária de direita com o apoio do líder conservador radical Naftali Bennett, que obteria sete ou oito assentos, segundo as pesquisas.

Bennett, crítico da gestão do primeiro-ministro, assinou no domingo uma declaração na qual assegura que não fará parte de um governo de Lapid, mas sem dizer se uniria a um com Netanyahu.

Os israelenses foram às urnas nesta terça-feira pela quarta vez em dois anos, na esperança de quebrar um ciclo aparentemente interminável de eleições e um impasse político que deixou o país sem orçamento nacional durante a pandemia do novo coronavírus./AFP e NYT