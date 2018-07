Partido de oposição escolhe ex-premiê como líder no Japão

TÓQUIO - O principal partido de oposição do Japão, o Partido Liberal Democrata (PLD) elegeu nesta quarta-feira o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe como seu novo líder. A eleição poderá reforçar pressões para que o governo adote linha dura contra a China. Abe propôs medidas de reforço para proteger as disputadas ilhas de Senkaku, no Mar da China Oriental, e defende que sejam concedidos mais poderes aos militares.

Embora nenhuma eleição geral deva ser realizada até o próximo verão, o primeiro-ministro Yoshihiko Noda afirmou que Abe poderá ter um lugar no governo "no curto prazo", elevando as expectativas de que o premiê possa convocar uma eleição já em novembro.

Se o partido de oposição PLD, que atualmente supera o Partido Democrático do Japão (PDJ) no apoio popular, chegar ao poder, Abe provavelmente se tornará o próximo líder da nação.

O PLD, que governou o país quase ininterruptamente por mais de cinco décadas, pressiona pela antecipação das eleições, na esperança de que volte ao poder, posto que perdeu em 2009 para o PDJ.

As informações são da Dow Jones.