Partido de Poroshenko lidera eleições na Ucrânia

MARCELLA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS E DA DOW JONES NEWSWIRES, Estadão Conteúdo

De acordo com pesquisa do Rating Group Ucrânia, o bloco de Poroshenko teve 22,2% dos votos e o partido Frente Popular, do primeiro-ministro, Arseniy Yatsenyuk, teve 21,8% dos votos.

Outra sondagem realizada por um grupo de três consultorias ucranianas mostrou o partido de Poroshenko com 23% dos votos e a Frente Popular com 21,3% dos votos. Os dados são baseados em informações coletadas até as 18h do horário local (14h de Brasília). Os ucranianos podem votar até as 20h (16h de Brasília).

O único partido pró-Rússia na câmara será o Bloco de Oposição, com 7,6% dos votos, de acordo com a pesquisa. Metade das cadeiras no parlamento são decidias por listas partidárias. A outra metade é composta por parlamentares eleitos individualmente em distritos pelo país.

Os resultados oficiais preliminares são esperados para segunda-feira.