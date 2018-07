Partido de premiê espanhol critica separatista catalão Fontes do Partido Popular, do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, criticaram ontem o presidente regional da Catalunha, Artur Mas, por antecipar a eleição na região autônoma como forma de impulsionar seu projeto de independência. De acordo com o jornal espanhol El País, lideranças conservadoras acreditam que - caso se confirmem as pesquisas - Mas fez "um papel ridículo" ao antecipar as eleições e conquistar menos cadeiras do que tinha no Parlamento regional. Rajoy, que se tornou primeiro-ministro no ano passado, acompanhou os resultados das eleições catalãs em Madri. / REUTERS