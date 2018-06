Partido de premiê espanhol nega pagamentos secretos O governista Partido Popular da Espanha negou as informações publicadas uma reportagem do jornal El País, segundo a qual diversos líderes do partido, incluindo o primeiro-ministro Mariano Rajoy, receberam pagamentos entre 1997 e 2008 de um sistema contábil secreto, gerenciado pelo ex-tesoureiro do partido, Luis Bárcenas. A reportagem publicada pelo El País foi a primeira a citar o nome de Rajoy, que se tornou primeiro-ministro no fim de 2011.