Partido de Putin espera que 30 mil manifestantes o apoiem em Moscou

MOSCOU - O Rússia Unida (RU), partido liderado pelo primeiro-ministro russo Vladimir Putin, espera que 30 mil pessoas apoiem nesta segunda-feira, 12, os líderes russos em uma manifestação convocada pela legenda governista no centro de Moscou, sob o lema "Gloria à Rússia".

"O comício dos partidários do presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, e do primeiro-ministro, Vladimir Putin, será realizado na praça Manezhnaya de Moscou a partir das 16 horas (10h de Brasília)", assinala o comunicado oficial do RU.

O deputado do RU, Andrei Isayev, apontou que o comício reunirá entre 25 mil e 30 mil pessoas, e que além de comemorar o Dia da Constituição que hoje se comemora na Rússia, expressará "nosso apoio à candidatura de Vladimir Putin à Presidência da Federação Russa".

A manifestação é organizada pelo RU e a organização juvenil Guarda Jovem da Rússia Unida, embora outros movimentos juvenis governistas, como Nashi e Stal, se unirão ao ato.