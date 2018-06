Partido de Rajoy vence na Galícia, aponta boca de urna

O Partido Popular (PP) de Rajoy assegurou cadeiras suficientes no parlamento galiciano para reeleger o chefe local do PP, Alberto Nunez Feijoo, para um segundo turno de quatro anos como presidente da Galícia.

No País Basco, enquanto isso, a pesquisa de boca de urna mostra que o vitória para o Partido Nacionalista Basco (PNV, na sigla em espanhol), que deve se tornar o partido com maior presença no parlamento. Atualmente, o governo basco é controlada por uma coalizão do PP e do Partido Socialista, os dois maiores partidos do país, ambos contrários à independência basca.

Analistas dizem que as eleições são um teste importante para a implementação das políticas de austeridade no país pelo PP. Uma derrota do partido de Rajoy nas duas regiões teria nublado o futuro político do primeiro-ministro. Por outro lado, sem essas regiões no caminho, Rajoy deve pedir resgate financeiro à União Europeia nos próximos dias ou semanas. As informações são da Dow Jones.