Partido defende Berlusconi e pode ameaçar governo O partido de centro-direita do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi se fechou em defesa do líder, abrindo espaço para uma potencial ameaça à coalizão de governo liderada por Enrico Letta antes de uma importante reunião de gabinete marcada para quarta-feira, segundo reportagem do Financial Times.