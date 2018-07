Partido deixa coalizão e 6 ministros renunciam na Índia

O Congresso Trinamool havia ameaçado deixar a coalizão de governo na terça-feira, quando o ministro-chefe do Estado Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, pediu que o governo desistisse de reformas que permitem maiores investimentos estrangeiros em setores como varejo, aviação e comunicação.

Os 19 assentos do Trinamool no Parlamento ajudavam a Aliança Progressiva Unida a manter uma maioria confortável. Entretanto, mesmo com a saída desse aliado, o dominante Partido do Congresso deve conseguir manter seu controle do Parlamento, pois suas propostas de reforma contam com o apoio de outros parceiros e de partidos independentes.

O premiê Singh deve fazer um discurso em cadeia nacional de televisão ainda nesta sexta-feira, para explicar ao povo as razões das reformas anunciadas, consideradas as mudanças mais importantes na economia do país desde sua abertura, em 1991.

Os ministros que renunciaram são: Sudip Bandhyopadhay (Saúde), Sultan Ahmed (Turismo), Sougata Roy (Desenvolvimento Urbano), Sisir Adhikary (Desenvolvimento Rural), Choudhury Mohan Jatua (Informação e Radiodifusão) e Mukul Roy (Ferrovias). As informações são da Dow Jones.