Partido Democrata inicia convenção virtual que oficializará Biden

Impedido pela pandemia de coronavírus de conduzir um evento tradicional, com público, shows e discursos ao vivo, o Partido Democrata dos Estados Unidos conduz na noite desta segunda-feira, 17, sua primeira convenção nacional totalmente virtual.

Com uma grande produção na expectativa de superar a espontaneidade dos eventos ao vivo, o partido investiu em vídeos, com clipes de discursos importantes de sua história, para falar sobre unidade e diversidade no país. "We the people" (Nós, o povo, na tradução livre), a primeira frase da Constituição americana, deu o tom da abertura do evento.

A atriz Eva Longoria, uma ativista democrata de longa data com papel garantido nas últimas convenções do partido, iniciou a noite conversando com convidados, americanos comuns, que sofreram perdas familiares e econômicas com a pandemia de coronavírus.

Gween Moore, deputada democrata do Wisconsin, Estado que tecnicamente recebe a convenção virtual, abriu os discursos, falando de seu apoio a Joe Biden e Kamala Harris, que serão formalmente nomeados os candidatos do partido nas eleições deste ano.

Na sequência, a prefeita da cidade de Washington, Muriel Bowser, que travou vários embates com o presidente Donald Trump no âmbito do movimento Black Lives Matter este ano, lembrou que ele despachou forças de seguranças contra militantes do movimento na capital do país.

Irmão de George Floyd, Philonise Floyd, cuja participação foi anunciada momentos antes do início da convenção, pediu o fim de casos como o dele e a defesa da justiça do país, antes de conduzir um minuto de silêncio. Ele falou de sua casa, no Texas.

Bowser criticou duramente Trump antes de apresentar a família de Floyd. Segundo a prefeita, era hora de eleger um presidente que "não atiça as chamas do racismo". Bowser ordenou que o governo de sua cidade pintasse as palavras "Black Lives Matter" em uma rua que leva à Casa Branca depois que protestos eclodiram em Washington e nos EUA após a morte de Floyd.

James E. Clyburn, deputado democrata da Carolina do Sul, onde Biden teve sua primeira vitória expressiva nas primárias, graças ao apoio substancial da comunidade negra, defendeu sua escolha por Biden. "Precisamos de um presidente que conheça a comunidade, e a diferença entre política e soluções. Joe sempre vai ser sempre o filho adotivo da Carolina do Sul. Nós conhecemos Joe, e mas o mais importante, Joe nos conhece."

"Os olhos dos americanos foram abertos e vimos nesta crise a verdade: que o governo é importante e a liderança é importante. E determina se prosperamos e crescemos, ou se vivemos ou morremos", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, lembrando que seu Estado foi o primeiro a sofre a devastação da pandemia no país.

A estrela do Seleção feminina de futebol dos EUA Megahn Rapinoe foi uma das convidadas. Ela conduziu uma conversa com profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, como enfermeiros e médicos, relatando suas dificuldades de desempenhar seu trabalho.

Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que chegou a ser cotada para compor a chapa com Biden, ao se apresentar, usou a frase que Trump costuma se referir a ela: "aquela mulher de Michigan". Ela lembrou do início da administração Barack Obama/Joe Biden, em meio a uma das piores crises econômicas do país. "Em vez de procurar culpados, eles trabalharam", disse ela. Em seguida, lembrou de seu trabalho para combater o coronavírus no Estado, criticado pelo presidente. "Imaginem se tivéssemos tido uma estratégia nacional."

John Kasich, ex-governador de Ohio e crítico frequente de Trump que perdeu para ele nas primárias republicanas de 2016, descreveu sua oposição ao presidente como um dever patriótico e disse que o país estava em uma encruzilhada. "Sou um republicano vitalício, mas esse apego ocupa o segundo lugar em relação à minha responsabilidade para com meu país", disse ele.

Parado na bifurcação de uma estrada, ele chamou Biden de "um homem que pode nos ajudar a ver a humanidade uns dos outros". Falando a repórteres no Air Force One, Trump disse que Kasich "era um perdedor como republicano e será um perdedor como democrata".

Outras republicanas como a ex-governadora de New Jersey Christine Todd Whitman e a ex-presidente-executiva da Hewlett Packard Enterprise, Meg Whitman e Susan Molinari, também falaram esta noite.

"Donald Trump não tem ideia de como administrar um negócio, muito menos uma economia. Joe Biden, por outro lado, tem um plano que fortalecerá nossa economia para os trabalhadores e proprietários de pequenas empresas", disse Meg Whitman.