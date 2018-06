Partido do governo ganha eleições em Moçambique O candidato do partido governista, Filipe Nyusi, ganhou a eleição presidencial em Moçambique com cerca de 57% dos votos. A Comissão Nacional de Eleições do país informou nesta sexta-feira que o líder do principal partido da oposição, Afonso Dhlakama, teve 36% dos votos e Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, teve 7% por cento.