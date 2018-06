Partido do presidente da Tunísia seguirá no poder O partido do presidente da Tunísia, Moncef Marzouki, informou nesta segunda-feira que permanecerá na coalizão do governo. "Decidimos interromper nossa decisão de retirar nossos ministros do governo, mas se em uma semana não observarmos nenhuma mudança, deixaremos o governo", disse o líder do partido Congresso para a República (CPR), Mohamed Abbou.