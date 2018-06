Partido esquerdista grego lidera em eleição da UE

Segundo as pesquisas, o Syriza ficou com entre 26% e 30% dos votos, enquanto o apoio para o Nova Democracia ficou entre 23% e 27%.

Já projeções do Ministério de Interior da Grécia apontam que o Syriza teria obtido 27% dos votos, seguido pelo Nova Democracia, com 23%. O partido de extrema-direita do país, Aurora Dourada, teria recebido 9% dos votos, sugerindo que ele deve conquistar suas primeiras cadeiras no Parlamento Europeu.

Os eleitores gregos foram às urnas neste domingo, pela segunda vez em uma semana, na medida em que as eleições locais e europeias coincidiram, em um teste crucial de confiança no governo do primeiro-ministro do país, Antonis Samaras.

Juntamente com a decisão sobre quem vai preencher as 21 cadeiras da Grécia no Parlamento Europeu, o país também passa pelo segundo turno das eleições locais. Juntos, os pleitos podem determinar quanto tempo mais a coalizão do governo terá no comando da Grécia. Fonte: Dow Jones Newswires.