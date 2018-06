Partido eurocético vence eleição europeia no Reino Unido

O Ukip conquistou quatro cadeiras, enquanto o Partido Trabalhista de centro-esquerda e oposição, e o Partido Conservador de Cameron, de centro-direita, obtiveram três cadeiras cada, segundo os resultados oficiais. Em relação à porcentagem geral de votos, o Ukip ficou com 29,1%, o Trabalhista com 24,2% e os conservadores com 23,3%.

Argumentando que o Reino Unido precisa abandonar a União Europeia para retomar o controle de suas próprias políticas, o Ukip faz parte de uma série de partidos anti-UE que tiveram boa performance nas eleições para o Parlamento Europeu. O partido já liderava as pesquisas de intenção de voto, após uma campanha alertando que imigrantes querem tomar os empregos britânicos e alegando que a UE agora comanda o Reino Unido.

O partido eurocético triunfou apesar da promessa de Cameron de que, se ele conquistar um segundo mandato no próximo ano, o relacionamento do país com a UE será renegociado e um referendo será feito com os novos termos até o fim de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.