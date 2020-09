Partido governante do Japão elege Yoshihide Suga como sucessor de Shinzo Abe

TÓQUIO - Yoshihide Suga, aliado de longa data do atual primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, venceu as eleições internas do Partido Democrático Liberal, que governa o país, nesta segunda-feira, 14. A vitória abre o caminho para que Suga seja eleito o novo primeiro-ministro em votação no Parlamento ainda nesta semana.

Suga, de 71 anos, foi secretário-chefe de gabinete durante os quase oito anos de mandato de Shinzo Abe e já declarou que vai dar continuidade às políticas monetárias, medidas de controle de gastos e linha diplomática centrada na aliança EUA-Japão que marcaram o governo do primeiro-ministro.

Abe, o premiê mais longevo da história do Japão, anunciou que deixaria o cargo por motivos de saúde no fim de agosto. A renúncia formal deve ser feita na próxima quarta-feira, 16./AFP e Reuters