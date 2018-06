Partido governista armênio busca maioria no Parlamento

O Partido Republicano, do presidente Serge Sarkisian, deve ganhar as eleições, mas precisará garantir mais da metade das vagas para evitar a formação de um governo de coalizão. Na atual configuração do Parlamento, o partido ocupa 62 dos 131 assentos.

A votação é também tida como um teste de popularidade para Sarkisian, que concorrerá à reeleição no ano que vem.

A Armênia é a menor das ex-repúblicas soviéticas, com cerca de 3,3 milhões de habitantes, mas um número mais do que duas vezes maior de armênios vive no exterior. As maiores concentrações de armênios estão na Rússia e Estados Unidos.

Um pouco menos de 2,5 milhões de armênios estão habilitados a votar nas eleições parlamentares, um número que foi contestado por nove partidos ou blocos. As informações são da Associated Press.