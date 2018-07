Partido islâmico avança em eleição na Tunísia

O Ennahda, principal partido muçulmano que disputou no domingo os votos para a Assembleia Constituinte da Tunísia, parece ter conquistado a maioria no novo Congresso do país. Ontem, os primeiros resultados oficiais da eleição mostraram que a legenda islâmica moderada obteve 9 das 18 cadeiras destinadas a tunisianos que vivem no exterior. Segundo analistas, o sucesso deve se repetir em relação a todos os 217 assentos da Casa.

"Não pouparemos esforços para criar uma aliança política estável, reafirmamos aos investidores e parceiros econômicos internacionais", afirmou Abdel Hamid Jelassi, coordenador da campanha do Ennahda, enquanto cerca de 300 partidários da legenda celebravam o resultado diante da sede do partido, no centro de Túnis, gritando "Allah u Akbar" (Deus é maior) ou entoando o hino nacional da Tunísia.

O Ennahda é comandado por Rashid Ghannouchi, que teve de se exilar na Grã-Bretanha há 22 anos por causa da perseguição que sofria do governo do presidente Zine Abidine Ben Ali. Antes da deposição do autocrata, em janeiro, o Ennahda estava na ilegalidade. Atualmente, Ghannouchi se esforça para indicar que seu partido não apoiará nenhum código moral, como a lei islâmica (sharia), na sociedade tunisiana.

A comissão eleitoral do país informou que os partidos Congresso para a República e Ettakatol obtiveram quatro e três assentos destinados aos tunisianos que vivem fora do país.

O Partido Democrático Progressista (PDP), principal legenda secular da Tunísia, reconheceu a derrota. "O PDP respeita o jogo democrático. O povo deu sua confiança àqueles que consideram dignos dessa confiança." / REUTERS e AP