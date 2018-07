Partido islâmico da Tunísia pede calma após confrontos em Sidi Bouzid

TÚNIS - O líder do partido islâmico turco Ennahda, Rached Ghannouchi, fez um apelo nesta sexta-feira, 28, por calma na cidade de Sidi Bouzid, berço da revolução no país, após confrontos ocorridos durante a noite.

Veja também:

Tunísia impõe toque de recolher em cidade após confronto

PARA LEMBRAR: Imolação deu início a revoltas

"Nós pedimos calma e a preservação da propriedade pública", disse Ghannouchi, depois de mais de 2 mil jovens terem marchado na direção da sede do Ennahda e terem saqueado prédios públicos em Sidi Bouzid após o anúncio dos resultados eleitorais na quinta-feira.

O Ennahda venceu as eleições realizadas no último final de semana, as primeiras livres do país, que foi também o primeiro a realizar eleições desde o início da chamada primavera árabe.

'Corações abertos para todos'

Ghannouchi também reafirmou nesta sexta-feira o "compromisso" do Ennahda "com as mulheres da Tunísia" e prometeu defender seus ganhos sociais. "O Ennahda reafirma seu compromisso com as mulheres da Tunísia e com o fortalecimento de seu papel político na tomada de decisões, com o objetivo de evitar qualquer retrocesso em seus ganhos sociais", afirmou Ghannouchi em coletiva de imprensa, lembrando que 42 das 49 mulheres eleitas para a Assembleia Constituinte eram candidatas do Ennahda.

"A democracia é para todos. Nossos corações estão abertos para todos. Pedimos a todos o nossos irmãos, independentemente de sua visão política, que participem da elaboração da Constituição e da instalação do regime democrático", disse Ghannouchi.

"A revolução não aconteceu para destruir o Estado, mas para destruir o regime. Nós estamos determinados a proteger o Estado tunisiano", acrescentou o líder do Ennahda, cujo partido conquistou 90 dos 217 assentos da Assembleia Constituinte na eleição realizada no domingo.

"Há uma revolução neste país. As pessoas querem uma mudança na política e nos políticos", acrescentou Ghannouchi, cujo partido foi proscrito durante o governo do ditador Zine el-Abidine Ben Ali, que caiu em janeiro em razão de um levante popular.

As informações são da Dow Jones