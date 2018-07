Partido islamita se retira das negociações na Tunísia

A comissão está encarregada de preparar as eleições para uma Assembleia Constituinte. As eleições foram adiadas de julho para outubro, uma medida que irritou o Ennahda. O líder do partido Rachid Ghannouchi disse que a comissão foi "desviada" de suas obrigações e está tentando impor uma agenda "sem consulta ou consenso" que pode mais uma vez adiar as eleições.

Como uma das forças mais organizadas da sociedade tunisiana, o moderado partido islamita deveria se beneficiar com a realização de eleições prévias, pois os mais de cem novos partidos políticos ainda não tiveram tempo para conquistar apoio popular. Ghannouchi disse também que muitos dos membros da Alta Comissão para Reformas Políticas e Transição Democrática têm tentado demonizar seu partido, advertindo sobre as "terríveis consequências" se a legenda chegar ao poder. As informações são da Associated Press.