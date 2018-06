Partido lança candidato à presidência do Egito A Irmandade Muçulmana do Egito lançou seu vice-presidente, Khairat al-Shater, como candidato à presidência do país nas próximas eleições, segundo informou o grupo em sua página no Facebook neste sábado, informou a agência AFP. "O bloco parlamentar Partido da Liberdade e Justiça vai nomear Khairat al-Shater como candidato à presidência", declarou o partido. As eleições ocorrem em maio.