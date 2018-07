Partido neonazista nega relação com ataque a imigrante

Em comunicado, o Aurora Dourada afirmou que seus integrantes estavam "a quilômetros de distância de onde ocorreu o incidente" e acusou a polícia de parcialidade e de "interferir com nossa campanha pré-eleitoral". O imigrante agredido foi hospitalizado mas já recebeu alta.

O Aurora Dourada conseguiu entrar no Parlamento pela primeira vez nas eleições realizadas no último dia 6 de maio, quando obteve 6,97% dos votos. Como não se chegou a um acordo para a formação de um governo de coalizão, a Grécia vai realizar um novo pleito no dia 17 de junho. Pesquisas de opinião apontam que o apoio ao partido neonazista diminuiu, mas eles ainda podem conseguir superar o piso mínimo de 3% para eleger parlamentares. As informações são da Associated Press.