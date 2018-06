Partido oposicionista vence eleição na Índia, indicam projeções

Modi será o próximo premiê indiano - Foto: Amit Dave/Reuters

NOVA DÉLHI - O líder oposicionista indiano Narendra Modi, um nacionalista hindu, será o próximo primeiro-ministro da Índia, já que as projeções do resultado das eleições parlamentares indicam que seu partido, a favor de políticas pró-mercado, está prestes a conseguir a mais esmagadora vitória eleitoral no país nos últimos 30 anos.

Os primeiros resultados divulgados nesta sexta-feira, 16, indicam que o partido de Modi, o Bharatiya Janata (BJP), e seus aliados estão prestes a conseguir 327 cadeiras, obtendo um clara maioria parlamentar.

Há cerca de uma ano, Modi sentou-se com algumas personalidades políticas da Índia para montar a campanha eleitoral. Em um escritório, jovens, alguns em períodos sabáticos de empresas como JP Morgan e Deutsche Bank, trabalharam para transformar uma fragmentada eleição parlamentar envolvendo 543 cadeiras em um referendo sobre o candidato, no estilo presidencial.

Ao fazer isso, Modi distanciou-se da tradicional estrutura de seu partido, organizada em Délhi e adotou a linguagem de um país repleto de jovens e ansioso por mudanças, utilizando de tudo, desde hologramas até o aplicativo de mensagens de texto WhatsApp.

Com a nova abordagem, em apenas uma hora na contagem de votos nesta sexta-feira estava claro que Modi, de 63 anos, estava caminhando para a vitória.

O desejo por mudança, especialmente entre a classe média da Índia, e a maneira de Modi passar sua mensagem prevaleceu sobre os episódios de violência contra muçulmanos no período das eleições.

Modi enfrentava acusações de ter sido complacente quando multidões hindus participaram de um ato de vingança contra muçulmanos em Gujarat após um trem com peregrinos hindus ter sido incendiado em 2002. Ele negou as alegações e a Suprema Corte o absolveu de responsabilidade.

Nos últimos anos, o Estado que Modi governa desde 2001 foi comparado com a província chinesa de Guangdong, que lidera o crescimento econômico desse país. Desde que Modi assumiu o controle, Gurajat tem liderado o PIB nacional. O Estado representa 16% da produção industrial e 22% das exportações./ REUTERS