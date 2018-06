Partido opositor hindu está prestes a ganhar maioria na Índia

O Partido Bharatiya Janata, liderado pelo candidato a primeiro-ministro Narendra Modi, e seus aliados devem ganhar a maior fatia dos 543 assentos parlamentares, mas aquém dos 272 assentos necessários para uma maioria.

Isso poderia forçá-los a buscar uma coalizão com alguns dos cada vez mais poderosos partidos regionais da Índia.

As eleições indianas são notoriamente difíceis de prever devido à diversificação do eleitorado do país e um sistema parlamentar em que os candidatos locais detêm grande influência.

As pesquisas de opinião, em 2004, previram erroneamente a vitória da aliança liderada pelo BJP e em 2009 subestimaram a margem de vitória do Partido do Congresso.

Modi, ministro-chefe do Estado ocidental de Gujarat, tem cortejado os eleitores com a promessa de tirar a Índia de seu crescimento mais lento em uma década e apontando para o seu histórico de reduzir a burocracia e atrair o investimento em seu Estado.

(Reportagem de Shyamantha Asokan)